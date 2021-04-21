Министр труда Сербии на переговорах с Сахилем Бабаевым

Состоялась встреча в онлайн-формате министра труда и социальной защиты населения, сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиля Бабаева и министра труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Дарьи Кисич Тепавчевич. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

С.Бабаев отметил, что азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел.

Он рассказал о проводимых в Азербайджане социальных реформах, инновациях, применяемых в сфере труда, занятости, социального обеспечения, программах социальной защиты и активной занятости, мерах по экономической и социальной поддержке, осуществляемых в Азербайджане в период пандемии.

Министр подчеркнул, что подписанная еще в 2013 году между Азербайджаном и Сербией Декларация о стратегическом партнерстве и подписанный в 2018 году совместный план действий по стратегическому партнерству позволяют значительно расширить сотрудничество, основанное на дружественных отношениях между двумя странами. Отметив, что в прошлом году товарооборот с Сербией вырос на 6,3 процента, он довел до внимания важность деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

С.Бабаев отметил, что в Азербайджане действуют четыре сербские компании в сфере строительства и услуг, также упомянул про успешную деятельность азербайджанской компании Azvirt в Сербии. Он заявил, что развитие связей между деловыми кругами двух стран, расширение двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса являются одними из приоритетов деятельности Межправительственной комиссии.

Подчеркнув важность развития связей между двумя министерствами, министр отметил целесообразность расширения договорно-правовой базы для этого. Он заявил, что подготовлен проект «Соглашения о социальном обеспечении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия». После подписания проекта будут расширены связи, обмен опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес в социальной сфере.

Д.Тепавчевич подчеркнула, что Сербия придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном, и выразила удовлетворение тем, что отношения между двумя странами находятся на уровне стратегического партнерства. Она отметила, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. Министр заявила, что подготовленный проект нового документа о сотрудничестве создаст основу для развития двусторонних связей в социальной сфере.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в социальной сфере.