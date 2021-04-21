После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Зангезурскую область 21 апреля со стороны Армении были совершены провокации на азербайджано-армянской государственной границе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Согласно информации, вечером того же дня подразделения Государственной пограничной службы, расположенные в селе Сеидляр Зангиланского района близ азербайджано-армянской государственной границы, а также подразделения Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, несущие службу в этом направлении, были обстреляны армянскими военнослужащими.

В связи с произошедшим российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам, призвав их не реагировать на инцидент, так как, по их словам, лица, совершившие провокацию, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не открыли ответный огонь.

После произошедшего азербайджанская сторона была проинформирована о том, что совершивших провокацию армянских военнослужащих удалили с территории.

В тот же день группа лиц, движущихся на 30-40 автомобилях к государственной границе Азербайджана в направлении села Шурнух Губадлинского района, скандировала антиазербайджанские лозунги на армянском языке.

ГПС Азербайджана заявляет, что в случае повторения подобных провокаций будут приняты самые жесткие ответные меры.