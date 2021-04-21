В Агдаме ограбили магазин
Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали подозреваемых в совершении кражи из магазина на территории района, сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали местного жителя Эльгюна Мамедова и проживающего в Агджабединском районе Расула Исмаилзаде.
Предполагается, что они украли из магазина 91 мобильный телефон, 8 ноутбуков и 6 планшетов, нанеся потерпевшему материальный ущерб в размере 20 тыс. манатов. Некоторые из похищенных вещей изъяты в качестве вещественных доказательств.
По данному факту ведется расследование.