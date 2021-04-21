Kapital Bank запустил платформу онлайн-продаж для финансирования малого и среднего бизнеса

В преддверии 25 апреля – Дня предпринимателей в Азербайджане – Kapital Bank представил очередное нововведение для малых и средних предпринимателей. Так, с помощью новой онлайн-платформы «Профиль клиента» (Müştəri profili) юридические лица и индивидуальные предприниматели, не открывая счета в банке и не подключаясь к системе интернет-банкинга «Клиент Банк», могут создать себе личный кабинет и подать заявку на продукты финансирования.

Через личный кабинет новой платформы клиенты могут получить подробную информацию о всех продуктах финансирования, которые предлагает Kapital Bank. Для оформления заказа любого из этих продуктов не нужно посещать офисы или связываться с представителями банка. Указав предварительные условия по желаемому продукту финансирования – сроки и сумму, клиенты могут с лёгкостью подать заявку через платформу «Профиль клиента». Документы, необходимые для проведения предварительной оценки онлайн-заявки, могут быть также предоставлены в режиме онлайн через «Профиль клиента».

Согласно условиям акции, которая продлится до 30 июня 2021 года, клиенты при подаче заявки на такие продукты, как кредит, финансирование торговых операций и овердрафт в валюте AZN через платформу «Профиль клиента», получат 30%-ную скидку на комиссию за оформление.

Кроме того, если клиенты, оформившие любой из перечисленных продуктов финансирования, подключатся к зарплатному проекту в течение следующих 3 месяцев, то им также будет предоставлена скидка 1% на годовую процентную ставку по оформленному продукту. Плюс первым 30 клиентам, воспользовавшимся продуктами финансирования, в рамках акции зарплатные карты будут выданы бесплатно. К услуге можно подключиться по ссылке https://kbl.az/cbpcr.