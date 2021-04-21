Турецкие психологи помогают пострадавшим в войне азербайджанским гражданам

Профессиональные клинические психологи и психотерапевты, приехавшие по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям из Турции в Азербайджан, совместно со специалистами МЧС продолжают психологическую реабилитацию азербайджанских граждан, пострадавших в результате Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, наряду с Баку психологическая реабилитация граждан, пострадавших от войны и армянского террора, началась 5 апреля в Лянкяране, а 12 апреля – в Габале с участием турецких психологов.

Ранее МЧС оказывало психологическую помощь в Гяндже и Барде. Всего проведены 3 305 сеансов психологической помощи для 1 576 человек, в том числе примерно для 130 детей и подростков. В северо-западном регионе проведены более 130 сеансов для 80 граждан, в том числе двух детей. В настоящее время психологическая помощь оказывается в Баку, Лянкяране и Габале.