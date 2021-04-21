В результате еще одной успешной операции таможенники пресекли попытку контрабандного перемещения через границу Азербайджана более 122 килограммов героина.

Так, на основании информации, поступившей в Следственное управление Южного территориального Главного таможенного управления, на таможенном посту Астара был задержан грузовой автомобиль Scania с государственным регистрационным знаком 39AA901/39aa902, которым управлял гражданин Ирана Насири Садагхиани Пейман. Грузовой автомобиль перевозил груз в Россию транзитом через территорию Азербайджана и был подвергнут таможенному досмотру.

В ходе досмотра служебная собака отреагировала на различные отсеки в грузовом автомобиле. При проверке были обнаружены спрятанные 153 капсулы.

Также в ходе проверки было установлено, что между дверями автомобиля был демонтирован слой терморегуляционного пенопласта, а в освободившемся пространстве спрятаны 240 треугольных свертков. В них был обнаружен героин общим весом в 122,48 кг.