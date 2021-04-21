ОАО «Азеришыг» продолжает комплекс мер по обеспечению электроэнергией освобожденных территорий. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в соответствии с указом президента Ильхама Алиева в рамках проекта «Азеришыг в Карабах е» работы на территории Суговушана были ускорены.

В настоящее время продолжаются работы по прокладке линии электропередачи 35 кВ от подстанции 110/35/6 кВ Тертер до поселка Суговушан.

Концепция «умной сети» применяется в районе Суговушан, а также на других, освобожденных от оккупации территориях. Двухконтурные линии 35 кВ прокладываются изолированным кабелем. Потери на таких линиях сводятся к минимуму, они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, к обледенению, а также в районах прохождения таких линий полоса защиты меньше, затраты на обслуживание линий сводятся к минимуму.

Во внутренней части поселка Суговушан были восстановлены воздушные линии 0,4 кВ, проложены новые СИП-кабели. В течение короткого времени подача электроэнергии в поселок будет восстановлена. Весь необходимый для этого материал был отправлен на место работ.

В видеорепортаже руководитель Учебного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедов рассказывает о работе, проделанной в Сугушане: