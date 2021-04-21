Посол Грузии в Украине вернулся в Киев

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев. Об этом в четверг сообщил МИД Украины на своем официальном сайте.

"После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был отозван МИД республики для консультаций в связи с тем, что 7 мая прошлого года украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 апреля 2021 года призвала правительство вернуть посла в Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе, после чего 10 апреля пресс-спикер грузинского МИД Мариам Нарчемашвили сообщила, что министерство работает над этим вопросом.