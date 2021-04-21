Что обещают синоптики на завтра
В пятницу, 23 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, осадков в основном не ожидается. Однако ночью местами могут пройти кратковременные дожди. Северо-западный ветер периодически будет усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 10-13, днем 17-19 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем также 17-19 градусов выше нуля.
Атмосферное давление повысится с 763 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.
Синоптики также предупреждают, что сильный ветер хазри на Апшероне может негативно сказаться на самочувствии некоторых метеозависимых людей.
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, периодически будут идти дожди, на севере и западе республики - ливни, выпадет град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Утром в некоторых районах опустится туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 23-27 градусов, в горах ночью 5-9, днем воздух прогреется до 12-17 градусов выше нуля.