«Дело врачей»: кому после этого верить? редакционная статья
За годы правления президента Ильхама Алиева Азербайджан сделал «Большой скачок», обусловивший формирование нефтегазовой индустрии, разветвления транспортно-коммуникационных артерий, высокого социального развития и совершенствования качества жизни. Невероятные для постсоветского пространства успехи Азербайджана впечатляют, но при этом страна все еще находится в ряду развивающихся стран.
Поразительно, но в период коронакризиса ситуацию в Азербайджане довольно часто сравнивают с уровнем социального обеспечения и защищенности населения в таких процветающих и развитых странах, как Германия, Израиль, Швеция и даже США, что безусловно делает честь правительству Ильхама Алиева. Как правительственные круги, так и экспертное сообщество порой с изумлением взирают на подобные попытки компаративного анализа. И вопрос не столько в истории и истоках государственности, сколько в несовершенстве и уязвимости социально-экономической формации. Ведь в Азербайджане рыночную экономику начали создавать всего 28 лет назад. И аналогии даже с ведущими латиноамериканскими странами и нефтяными государствами Персидского залива кощунственны и неправдоподобны. История этих стран насчитывает 70-летнее возрождение самостийной экономической модели – со всеми взлетами и падениями, кризисами и катарсисами.
И представьте себе, что Азербайджан – государство, едва покончившее с острыми внутриполитическими и внешнеполитическими проблемами, но все еще изнывающее в жестких геополитических тисках, в кратчайшие сроки адаптировалось к глобальной перестройке мирового экономического уклада и перекройке социальной жизни. Более того, правительство Азербайджана добилось системной защиты социальных прав своих граждан.
И.Алиев управляет коронакризисом почти в режиме ручного управления - один за другим вводятся в эксплуатацию больницы модульного типа, президент пробивает недостижимый для таких стран, как Бразилия, Индия, Чили, Пакистан, государств Восточной и Центральной Европы, импорт вакцин и ускоряет процесс вакцинации населения. Именно по инициативе И.Алиева вводятся надбавки к зарплате врачам… И что же власть и общество получают взамен? Снова коррупция, мздоимство, распродажа лекарств…
Несколько лет назад И.Алиев открыл новую веху в истории страны. Активная чистка в бюрократической номенклатуре завершилась регенерацией правящей элиты. Завершена и трансформация системы управления. Избавившись от тени постсоветского прошлого – остатков олигархической клептократии и сиявушеподобной клановой черни, президент выдвинул на первые роли молодых управленцев и реформаторов, вчерашних справедливых критиков системы управления. И предоставил новым управленцам карт-бланш. Президент добился формирования такой ситуации, при которой верхи не хотели бы управлять по-старому, а низы жаждали бы жить по-новому. И.Алиев свершил революцию сверху.
Однако шокирующее «дело врачей», тех самых молодых и образованных управленцев, выдвинутых на первые роли в сфере здравоохранения, вызывает наиболее актуальный и центральный вопрос в национальной повестке дня: проблему нового мышления! Президент подобно кавказскому Ли Куан Ю объявил новое время, но при строительстве новой формации у нас возникла проблема с носителями нового мышления. Чеховская аксиома о важности соответствия внешней красоты чистоте мыслей наткнулась на азербайджанское препятствие. Лицо-то светлое, а мысли и душа…
С какой надеждой, теплотой и душой И.Алиев открывал свое детище – «Новую клинику», призванную исцелять обездоленных, инфицированных проказой сирых людей. И судя по заявлению Генпрокуратуры, молодой доктор медицинских наук, подававший надежды на наступление скорых перемен врач Парвиз Аббасов, получивший лично из рук президента мандат на управление одной из совершенных клиник в регионе, оказался втянут в коррупционный спрут. Наказание последовало незамедлительное и беспощадное! Что за холодные сердца? Что за чёрствые души? Загнать в угол еле стоящего на ногах, бьющегося из последних сил с новой чумой пациента ради наживы? Так низко пасть и потерять веру в высший разум?
Но Парвиз Аббасов не один. Туда же за ним в коррупционный омут попал еще один главврач - модульной больницы МЧС, еще один представитель нового поколения - Имран Агаев. Спустя несколько минут раздалось еще одно экстренное сообщение Генпрокуратуры. Арестован глава медицинской комиссии, выдававший липовые справки «инвалидам». Напасть какая!
Сложно передать чувства президента - переполненную возмущением гневную душу власти, ведь И.Алиев, повторю, лично просил этих новых и, казалось бы, светлых людей донести и завершить святую миссию исцеления жертв всемирного зла. Что получила в ответ власть? Коррупцию, мздоимство, жажду наживы и подлое взяточничество. Как быть с этими людьми? Как поступить с этим беспрецедентным даже для средневековья варварством?! Даже трудно представить себе, как поступила бы папская церковь с нависшими над душами прокаженных лекарями. Их согнули бы в испанском сапоге, сожгли бы на кострах, предали бы всем ужасам жестокой инквизиции. Поверьте, но, возможно, Парвиз Аббасов и Имран Агаев заслуживают того же, а может, и еще худшего наказания.
Участь двух коррупционеров должна стать наглядным жизненным уроком для всего бюрократического аппарата, особенно служащих в наиболее социально уязвимых отраслях – здравоохранения, образования и социальной защиты.
Испокон веков деньги искушали человека. Такова человеческая природа. И не совладающий с ненасытной жаждой чиновник может сдать мандат и уйти в бизнес. Во власти денег нет. Там осталось место лишь для слуг народа.