Эйнулла Фатуллаев 14:04

За годы правления президента Ильхама Алиева Азербайджан сделал «Большой скачок», обусловивший формирование нефтегазовой индустрии, разветвления транспортно-коммуникационных артерий, высокого социального развития и совершенствования качества жизни. Невероятные для постсоветского пространства успехи Азербайджана впечатляют, но при этом страна все еще находится в ряду развивающихся стран. Поразительно, но в период коронакризиса ситуацию в Азербайджане довольно часто сравнивают с уровнем социального обеспечения и защищенности населения в таких процветающих и развитых странах, как Германия, Израиль, Швеция и даже США, что безусловно делает честь правительству Ильхама Алиева. Как правительственные круги, так и экспертное сообщество порой с изумлением взирают на подобные попытки компаративного анализа. И вопрос не столько в истории и истоках государственности, сколько в несовершенстве и уязвимости социально-экономической формации. Ведь в Азербайджане рыночную экономику начали создавать всего 28 лет назад. И аналогии даже с ведущими латиноамериканскими странами и нефтяными государствами Персидского залива кощунственны и неправдоподобны. История этих стран насчитывает 70-летнее возрождение самостийной экономической модели – со всеми взлетами и падениями, кризисами и катарсисами.

И представьте себе, что Азербайджан – государство, едва покончившее с острыми внутриполитическими и внешнеполитическими проблемами, но все еще изнывающее в жестких геополитических тисках, в кратчайшие сроки адаптировалось к глобальной перестройке мирового экономического уклада и перекройке социальной жизни. Более того, правительство Азербайджана добилось системной защиты социальных прав своих граждан. И.Алиев управляет коронакризисом почти в режиме ручного управления - один за другим вводятся в эксплуатацию больницы модульного типа, президент пробивает недостижимый для таких стран, как Бразилия, Индия, Чили, Пакистан, государств Восточной и Центральной Европы, импорт вакцин и ускоряет процесс вакцинации населения. Именно по инициативе И.Алиева вводятся надбавки к зарплате врачам… И что же власть и общество получают взамен? Снова коррупция, мздоимство, распродажа лекарств… Несколько лет назад И.Алиев открыл новую веху в истории страны. Активная чистка в бюрократической номенклатуре завершилась регенерацией правящей элиты. Завершена и трансформация системы управления. Избавившись от тени постсоветского прошлого – остатков олигархической клептократии и сиявушеподобной клановой черни, президент выдвинул на первые роли молодых управленцев и реформаторов, вчерашних справедливых критиков системы управления. И предоставил новым управленцам карт-бланш. Президент добился формирования такой ситуации, при которой верхи не хотели бы управлять по-старому, а низы жаждали бы жить по-новому. И.Алиев свершил революцию сверху. Однако шокирующее «дело врачей», тех самых молодых и образованных управленцев, выдвинутых на первые роли в сфере здравоохранения, вызывает наиболее актуальный и центральный вопрос в национальной повестке дня: проблему нового мышления! Президент подобно кавказскому Ли Куан Ю объявил новое время, но при строительстве новой формации у нас возникла проблема с носителями нового мышления. Чеховская аксиома о важности соответствия внешней красоты чистоте мыслей наткнулась на азербайджанское препятствие. Лицо-то светлое, а мысли и душа… С какой надеждой, теплотой и душой И.Алиев открывал свое детище – «Новую клинику», призванную исцелять обездоленных, инфицированных проказой сирых людей. И судя по заявлению Генпрокуратуры, молодой доктор медицинских наук, подававший надежды на наступление скорых перемен врач Парвиз Аббасов, получивший лично из рук президента мандат на управление одной из совершенных клиник в регионе, оказался втянут в коррупционный спрут. Наказание последовало незамедлительное и беспощадное! Что за холодные сердца? Что за чёрствые души? Загнать в угол еле стоящего на ногах, бьющегося из последних сил с новой чумой пациента ради наживы? Так низко пасть и потерять веру в высший разум?