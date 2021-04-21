Компания Otokar продолжает модернизацию БМП Tulpar и многоцелевого бронетранспортера-амфибии Tulpar-S. Генеральный директор Otokar Сердар Гегюч в беседе с «Анадолу» отметил, что благодаря высокой огневой мощи и модульной структуре Tulpar и Tulpar-S являются одними из самых успешных в линейке продукции компании.

По его словам, БМП Tulpar разработана в соответствии с нуждами сухопутных частей и спецназа. При этом Tulpar дает возможность использовать одну платформу для выполнения нескольких задач.