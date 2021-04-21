Турецкая боевая машина пехоты Tulpar готова выйти на мировой рынок фото
Боевая машина пехоты (БМП) Tulpar производства турецкой компании Otokar готова выйти на мировой рынок, сообщает агентство «Анадолу».
Компания Otokar продолжает модернизацию БМП Tulpar и многоцелевого бронетранспортера-амфибии Tulpar-S. Генеральный директор Otokar Сердар Гегюч в беседе с «Анадолу» отметил, что благодаря высокой огневой мощи и модульной структуре Tulpar и Tulpar-S являются одними из самых успешных в линейке продукции компании.
По его словам, БМП Tulpar разработана в соответствии с нуждами сухопутных частей и спецназа. При этом Tulpar дает возможность использовать одну платформу для выполнения нескольких задач.
Гергюч напомнил, что на платформе Tulpar можно создать как легкие танки, так и БМП, командно-штабные машины, ПВО, машины военной скорой помощи и тд. Tulpar прошла испытания в самых сложных климатических и географических условиях.
«Tulpar разработана с учетом потребностей различных стран и может занять достойное место на мировом рынке вооружения. Результаты тестирований и отзывы потенциальных заказчиков удовлетворительные. БМП Tulpar прошла успешные испытания в августе прошлого года на полигоне в Шерефликочхисаре. Спрос на БМП растет с каждым днем. Tulpar отвечает интересам потребителей из разных стран как с технической, так и финансовой точки зрения. Tulpar готова к серийному производству, а мы отслеживаем спрос на мировом рынке», - сказал он.
Гергюч отметил, что бронетранспортер-амфибия Tulpar-S, так же как и базовый Tulpar, может иметь самые различные конфигурации.