Турция предупредила США из-за «геноцида армян»

Если США признают так называемый «геноцид армян», это поставит под серьезную угрозу будущее отношений Вашингтона и Анкары. Об этом сообщили журналистам в Администрации президента Турции.

В администрации считают, что США должны сделать выбор между реальным союзником в лице Турции и вымышленной историей.

«Признав вымышленный «геноцид армян», США потеряют важного союзника в лице Турции. Это также нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран», - сказали в администрации турецкого лидера.

В администрации также подчеркнули, что Турция, как и ранее, выступает за открытие архивов для расследования событий 1915 года. «В истории Турции не было никакого так называемого «геноцида армян». Все подобные претензии армянского лобби к Турции безосновательны», - сказали в администрации главы турецкого государства.