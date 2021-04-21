Главный Ширванский коллектор очищен от сетей браконьеров

Очередное мероприятие в рамках кампании «Чистые водоемы», организованной Госслужбой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов совместно с Управлением полиции на водном транспорте МВД, проведено на участке Главного Ширванского коллектора, проходящем по территории Сальянского района. Об этом haqqın.az сообщили в министерстве.

Заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Минэкологии и природных ресурсов Саяра Мамедова отметила, что к акции также присоединились сотрудники Союза рыболовов-любителей Азербайджана и эковолонтеры.

В рамках кампании более 18 км Главного Ширванского коллектора были очищены от синтетических сетей и пластиковых отходов.

«Целью акции является охрана рыбных запасов в водоемах страны, увеличение их естественной популяции, уменьшение загрязнения водоемов, а также пропаганда правил рыболовства в дозволенных местах с использованием разрешенных снастей. Призываем каждого гражданина бережно относиться к фауне страны, охранять ее, а тех, кто ловит рыбу, используя запрещенные методы, - воздерживаться от подобных действий и не применять синтетические сети», - сказала С.Мамедова.

По ее словам, собранные синтетические сети и пластиковые отходы были переданы на переработку компании AzEkol.