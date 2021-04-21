Минздрав объявил о чистке

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации на территории Азербайджана продолжается на добровольной основе за счет государства. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Минздрава.

«Было продолжено расследование с целью предотвращения негативных явлений, допущенных в процессе вакцинации. В результате расследования отстранены от работы 2 человека, работающих в объединенной городской больнице №14 города Баку, их трудовые договоры расторгнуты. По факту было направлено обращение в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 12 человек были уволены за нарушение процесса вакцинации, а трудовые договора с ними были расторгнуты.

«Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в целях предотвращения указанных случаев продолжаются расследования и будут приняты соответствующие меры в отношении медицинских работников, совершивших правонарушения», - говорится в сообщении Минздрава.