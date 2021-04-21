Хулуси Акар о соглашении по Карабаху: Это шанс для Армении

Договоренность о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, достигнутая в прошлом году, является шансом для открытия новой страницы в отношениях двух стран, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

«...Возможность для обеспечения безопасности, стабильности, мира и развития важна не только для Армении, но и для всего региона. Если лидеры Армении прислушаются к позиции Турции и сделают ставку на мир, от этого выиграет весь регион как в политическом, так и экономическом плане» - сказал турецкий министр.