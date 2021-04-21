В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Лукашенко пройдет в четверг в Кремле.

"Они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится. И кроме того, конечно, (будет) обмен мнениями по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии", - сказал Песков, говоря о повестке переговоров, сообщает РИА Новости.