Депутат Бундестага напомнила: Территориальная целостность Азербайджана незыблема

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Барбара Хендрикс назвала условия, выполнение которых необходимо для успешного послевоенного урегулирования в Карабахе, подчеркнув незыблемость территориальной целостности Азербайджана, передает Вестник Кавказа.

«Раны глубоки, и на примирение можно надеяться только в том случае, если все заинтересованные стороны будут смотреть в будущее, и территориальная целостность на основе международного права больше не будет подвергаться сомнению ни одной из сторон», - заявила немецкий политик.

Напомним, 20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на весенней сессии ПАСЕ, заявила, что подрыв суверенитета и территориальной целостности государств противоречит европейским ценностям, приведя в пример Нагорный Карабах. «Когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, как в случае с Нагорным Карабахом, должны применяться нормы международного права», - заявила канцлер Германии.