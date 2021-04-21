Депутат Эльман Насиров в защиту Гусейнбалы Мираламова, обвиненного в секс-домогательствах
Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров прокомментировал местным журналистам распространенные накануне в социальных сетях видеокадры непристойного поведения председателя Хатаинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», экс-депутата Гусейнбалы Мираламова.
«Если будет доказано, что это не видеомонтаж, я отнесусь к этому очень негативно. Я считаю, что такие действия вообще недопустимы. Но в мире может быть все. И если вдруг эти кадры не найдут подтверждения, если окажется, что это провокация, как же тогда? Тогда мы должны будем взять свои слова обратно? В настоящее время изображения еще не означают, что Гусейнбала Мираламов виноват. Сегодня несовершеннолетний ребенок монтирует по телефону фотографию гражданского человека, надевает на него форму полиции США, а также дает в руки пистолет. Сейчас мир настолько развит, что можно сделать все. Поэтому считаю, что если изображение Гусейнбалы Мираламова найдет реальное подтверждение, то только тогда можно будет дать оценку этим действиям», - заявил депутат Эльман Насиров.