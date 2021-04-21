Сын Туркменбаши стал почетным собаководом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов присвоил своему сыну Сердару, который занимает пост вице-премьера и возглавляет Международную ассоциацию «Туркменские алабаи», звание «Заслуженный собаковод Туркменистана». Об этом сообщает Turkmenportal.
По данным издания, в указе главы государства говорится, что этого звания Сердар Бердымухамедов удостоен «за большие достижения в годы независимости Туркменистана в деле системного содержания и разведения путем использования достижений современной мировой науки, приумножения в мире славы алабаев», которые являются частью культурного наследия туркменского народа.