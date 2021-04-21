Медики нашли «ключ к долголетию»

Добавить несколько лет к жизни и снизить риск сердечных заболеваний и диабета могут регулярные короткие упражнения продолжительностью всего 12 минут. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы Гарварда, материал опубликован в научном журнале Circulation, пишет «Росбалт».

Специалисты проанализировали уровни сотен различных метаболитов у 411 мужчин и женщин среднего возраста до и после физической активности.

Оказалось, что после упражнений количество биомаркера, связанного с повышенным риском диабета и жировой болезни печени, снижается на 18%, а уровень глутамата, который связан с сердечными заболеваниями, диабетом и ранней смертностью, — на 29%.