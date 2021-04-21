Индия установила рекорд по заражению коронавирусом

Индия установила рекорд по числу заражений COVID-19 — за сутки в стране выявили 314,8 тысяч инфицированных. Об этом сообщает Reuters.

За день до суточного прироста заразившихся сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария писал в своем Twitter о выявлении нового штамма коронавируса. Его обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия.

Как пишет агентство, индийские власти сообщили о кризисной ситуации в связи с ростом случаев заражения COVID-19 — большинство больниц оказались переполнены, и в них заканчивается кислород. В частности, такая ситуация сложилась на севере и западе Индии, в том числе в столице Нью-Дели.