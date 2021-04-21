Ученые выяснили, как меняется мозг у любителей кофе

Ученые впервые подробно описали функциональные изменения, которые происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Оказалось, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, что способствует повышению внимания, сосредоточенности, улучшению памяти и когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Влияние кофеина на умственную работоспособность неоднократно рассматривали в различных обсервационных исследования, результаты которых неизменно подтверждали, что кофе улучшает внимание и бдительность, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Известно также, что кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует тревожность. Однако до сих пор нейробиологические причины всех этих эффектов на детальном уровне не изучали.

Португальские исследователи с медицинского факультета Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета впервые использовали технологию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для сравнения активности мозговых связей у тех, кто употребляет кофе ежедневно, и тех, кто не пьет его совсем. В первую группу вошли 31 человек, во вторую — 24.

«Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации, — приводятся в пресс-релизе Института научной информации о кофе (ISIC), который финансировал работу, слова руководителя исследования Нуно Соуза (Nuno Sousa), профессора медицинского факультета Университета Минью. — Используя технологию фМРТ, мы смогли наблюдать влияние кофе на функциональные связи и структуру мозга, а также установили различия между теми, кто регулярно пьет кофе, и теми, кто не пьет кофе, в режиме реального времени».

«Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению», — отмечает Соуза.

Авторы установили, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль. Ученые также отметили у них повышенную динамическую активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга — мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.

Интересно, что аналогичные структурные различия в мозговых связях авторы наблюдали и во второй группе, у тех, кто обычно не пьет кофе, вскоре после того, как они выпивали чашку этого напитка. Отсюда исследователи делают вывод о том, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.