Итальянец 15 лет прогуливал работу и получал зарплату

Полиция Италии ведет расследование в отношении сотрудника больницы города Катандзаро в Калабрии на юге страны, который не появлялся на работе в течение 15 лет, но продолжал получать зарплату.

Русская служба BBC пишет, что мужчина, чье имя и специальность пока не называются, был зачислен в штат больницы в 2005 году и в том же году перестал приходить на работу. Его жалованье за все эти годы составило 538 тыс. евро. Известно, что он был госслужащим, значит, деньги выплачивались ему из бюджета страны.