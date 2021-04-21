Итальянец 15 лет прогуливал работу и получал зарплату
Полиция Италии ведет расследование в отношении сотрудника больницы города Катандзаро в Калабрии на юге страны, который не появлялся на работе в течение 15 лет, но продолжал получать зарплату.
Русская служба BBC пишет, что мужчина, чье имя и специальность пока не называются, был зачислен в штат больницы в 2005 году и в том же году перестал приходить на работу. Его жалованье за все эти годы составило 538 тыс. евро. Известно, что он был госслужащим, значит, деньги выплачивались ему из бюджета страны.
Полиции удалось установить, что он запугивал свою непосредственную начальницу, которая еще в самом начале хотела привлечь его к дисциплинарному взысканию. Менеджер вскоре уволилась, так и не дав делу ход, а ее преемник не заметил несоответствия между списком сотрудников и фактическим количеством персонала. Не обратил на это внимания и отдел кадров больницы.
Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением.
Систематические прогулы госслужащих с сохранением зарплаты и злоупотребление положением - не редкость в Италии, отмечает издание. Однако полицейские признаются, что с таким масштабным мошенничеством длиной в 15 лет они еще не сталкивались.