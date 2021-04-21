Лучший киберспортсмен Азербайджана: «Я заработал на своем трансфере 5 тысяч манат»

Отдел спорта

На прошлой неделе Gaming League Azerbaijan (GLA), организующая киберспортивные соревнования в нашей стране, официально объявила о первом трансфере. Киберспортсмен GLA Джавид Гурбанов подписал официальный контракт с GMT Esports - Guardians of the Maiden Tower («Стражи Девичьей Башни») - на сумму в 25 тысяч манат.

Джавид Гурбанов родился в 1999 году в Баку. Он выигрывал соревнования Национальной Лиги, организованные GLA, и неоднократно входил в число призеров. Джавид показал наивысший результат в Азербайджане на чемпионате СНГ, а также занял второе место на турнире FIFA EuroCup.

- Как вы пришли в киберспорт? – спрашиваем у лучшего азербайджанского киберспортсмена.

- С детства интересовался футболом. В свободное время играл в футбол на компьютере. Через некоторое время начал участвовать в турнирах FIFA.

- За какой клуб вы болеете в большом футболе?

- Мой любимый клуб - «Манчестер Юнайтед». Футболист, за которого я болею, - это Криштиану Роналду. Среди сборных я симпатизирую Португалии.  

- Киберспорт стал частью вашей жизни?

- Да, я не просто интересно провожу за компьютером свое свободное время, а зарабатываю деньги и строю карьеру. Благодаря киберспорту я осуществил свои мечты. Большинство соревнований сейчас проходят в режиме онлайн. В таких турнирах встречаешь новых друзей, общаешься, улучшаешь свои знания английского языка.

- Как вы оцениваете свой переход из GLA в другую команду?

- Первой профессиональной командой, с которой я подписал контракт, была Gaming League Azerbaijan. С первого дня работы в GLA я получал финансовую и моральную поддержку. Я доволен переходом в GMT Esports. После этого я буду стараться делать все для успехов моей новой команды.

- Цена трансфера - 25 тысяч манат. Каково быть первым азербайджанским киберигроком, перешедшим из одной команды в другую?

- Для меня это новый вызов. Спасибо GMT Esports за то, что поверили в меня. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды. Думаю, это только начало. Хотелось бы, чтобы в будущем трансферные суммы в Азербайджане были еще выше.

- Сколько из 25 тысяч манат досталось вам?

- По контракту мне принадлежит часть этой суммы. Если быть точным, 5 тысяч манат.

- Что вы посоветуете молодым людям, которые плохо знакомы с киберспортом?

- Прежде всего, я бы посоветовал серьезно отнестись к своему образованию. Потому что профессиональный киберспортсмен должен быть так же грамотен, как и представитель любой другой сферы. В свободное время неплохо было бы посмотреть мастер-классы по киберспорту. Они бы многое узнали. А участвуя в турнирах, у них появится возможность, набраться игрового опыта.

- Какие соревнования на международной арене были для вас самыми сложными?

- Матч с игроком московского «Локомотива». В первом тайме я вел 1:0, но после перерыва преимущество было не на моей стороне. В итоге я проиграл 1:2. У меня были необычные ощущения. Все-таки я был очень близок к победе. Мой оппонент был в Топ-20 мирового рейтинга. Он обыграл меня благодаря своему опыту.

- Каковы ваши планы на будущее?

- Киберспорт включен в программу Азиатских игр. Рассчитываю, что в будущем киберспорт будет представлен и на других крупных массовых соревнованиях. Конечно, хотелось бы побеждать и приносить пользу команде GMT Esports.