Лучший киберспортсмен Азербайджана: «Я заработал на своем трансфере 5 тысяч манат»

На прошлой неделе Gaming League Azerbaijan (GLA), организующая киберспортивные соревнования в нашей стране, официально объявила о первом трансфере. Киберспортсмен GLA Джавид Гурбанов подписал официальный контракт с GMT Esports - Guardians of the Maiden Tower («Стражи Девичьей Башни») - на сумму в 25 тысяч манат.

Джавид Гурбанов родился в 1999 году в Баку. Он выигрывал соревнования Национальной Лиги, организованные GLA, и неоднократно входил в число призеров. Джавид показал наивысший результат в Азербайджане на чемпионате СНГ, а также занял второе место на турнире FIFA EuroCup.

- Как вы пришли в киберспорт? – спрашиваем у лучшего азербайджанского киберспортсмена.

- С детства интересовался футболом. В свободное время играл в футбол на компьютере. Через некоторое время начал участвовать в турнирах FIFA.

- За какой клуб вы болеете в большом футболе?

- Мой любимый клуб - «Манчестер Юнайтед». Футболист, за которого я болею, - это Криштиану Роналду. Среди сборных я симпатизирую Португалии.

- Киберспорт стал частью вашей жизни?

- Да, я не просто интересно провожу за компьютером свое свободное время, а зарабатываю деньги и строю карьеру. Благодаря киберспорту я осуществил свои мечты. Большинство соревнований сейчас проходят в режиме онлайн. В таких турнирах встречаешь новых друзей, общаешься, улучшаешь свои знания английского языка.

- Как вы оцениваете свой переход из GLA в другую команду?

- Первой профессиональной командой, с которой я подписал контракт, была Gaming League Azerbaijan. С первого дня работы в GLA я получал финансовую и моральную поддержку. Я доволен переходом в GMT Esports. После этого я буду стараться делать все для успехов моей новой команды.