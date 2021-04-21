Лучший киберспортсмен Азербайджана: «Я заработал на своем трансфере 5 тысяч манат»
На прошлой неделе Gaming League Azerbaijan (GLA), организующая киберспортивные соревнования в нашей стране, официально объявила о первом трансфере. Киберспортсмен GLA Джавид Гурбанов подписал официальный контракт с GMT Esports - Guardians of the Maiden Tower («Стражи Девичьей Башни») - на сумму в 25 тысяч манат.
Джавид Гурбанов родился в 1999 году в Баку. Он выигрывал соревнования Национальной Лиги, организованные GLA, и неоднократно входил в число призеров. Джавид показал наивысший результат в Азербайджане на чемпионате СНГ, а также занял второе место на турнире FIFA EuroCup.
- Как вы пришли в киберспорт? – спрашиваем у лучшего азербайджанского киберспортсмена.
- С детства интересовался футболом. В свободное время играл в футбол на компьютере. Через некоторое время начал участвовать в турнирах FIFA.
- За какой клуб вы болеете в большом футболе?
- Мой любимый клуб - «Манчестер Юнайтед». Футболист, за которого я болею, - это Криштиану Роналду. Среди сборных я симпатизирую Португалии.
- Киберспорт стал частью вашей жизни?
- Да, я не просто интересно провожу за компьютером свое свободное время, а зарабатываю деньги и строю карьеру. Благодаря киберспорту я осуществил свои мечты. Большинство соревнований сейчас проходят в режиме онлайн. В таких турнирах встречаешь новых друзей, общаешься, улучшаешь свои знания английского языка.
- Как вы оцениваете свой переход из GLA в другую команду?
- Первой профессиональной командой, с которой я подписал контракт, была Gaming League Azerbaijan. С первого дня работы в GLA я получал финансовую и моральную поддержку. Я доволен переходом в GMT Esports. После этого я буду стараться делать все для успехов моей новой команды.
- Цена трансфера - 25 тысяч манат. Каково быть первым азербайджанским киберигроком, перешедшим из одной команды в другую?
- Для меня это новый вызов. Спасибо GMT Esports за то, что поверили в меня. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды. Думаю, это только начало. Хотелось бы, чтобы в будущем трансферные суммы в Азербайджане были еще выше.
- Сколько из 25 тысяч манат досталось вам?
- По контракту мне принадлежит часть этой суммы. Если быть точным, 5 тысяч манат.
- Что вы посоветуете молодым людям, которые плохо знакомы с киберспортом?
- Прежде всего, я бы посоветовал серьезно отнестись к своему образованию. Потому что профессиональный киберспортсмен должен быть так же грамотен, как и представитель любой другой сферы. В свободное время неплохо было бы посмотреть мастер-классы по киберспорту. Они бы многое узнали. А участвуя в турнирах, у них появится возможность, набраться игрового опыта.
- Какие соревнования на международной арене были для вас самыми сложными?
- Матч с игроком московского «Локомотива». В первом тайме я вел 1:0, но после перерыва преимущество было не на моей стороне. В итоге я проиграл 1:2. У меня были необычные ощущения. Все-таки я был очень близок к победе. Мой оппонент был в Топ-20 мирового рейтинга. Он обыграл меня благодаря своему опыту.
- Каковы ваши планы на будущее?
- Киберспорт включен в программу Азиатских игр. Рассчитываю, что в будущем киберспорт будет представлен и на других крупных массовых соревнованиях. Конечно, хотелось бы побеждать и приносить пользу команде GMT Esports.