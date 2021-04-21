МВД Азербайджана предупреждает граждан...

В последнее время занимающиеся мошенничеством лица получают доступ к данным банковских карт, звоня с поддельных иностранных номеров. С таким предупреждением выступило Министерство внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, мошенники звонят в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банка. Затем, предлагая различные поощрительные кампании, просят предоставить данные банковских карт, имя, фамилию, отчество, CVV код и код подтверждения. После получения этих данных с карточных счетов пострадавших списываются и присваиваются денежные средства.

МВД призывает граждан быть бдительными в подобных случаях случаев и сообщать в справочную службу «102» МВД.