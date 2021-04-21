Генпрокуратура Армении обжаловала решение суда по Кочаряну
Генеральная прокуратура Армении обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц по делу 1 марта.
Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщила местной газете "Армянское время" пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.
"Генпрокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна, которые проходили как обвиняемые по делу 1 марта", - отметила она.