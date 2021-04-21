Пыльная буря снова накрыла Баку

Согласно результатам очередного мониторинга, проведенного специалистами Национальной службы гидрометеорологии, в воздухе над Баку и Апшеронским полуостровом наблюдается пыльная мгла, однако в отличие от предыдущих дней она носит локальный характер, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно сообщению, причиной стал сильный северо-западный ветер, скорость которого достигает 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-27 метров в секунду. В результате с поверхности земли в верхние слои атмосферы поднимаются частицы пыли.

По данным с автоматических мониторинговых станций, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,6 раза.