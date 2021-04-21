Турция возобновляет авиасообщение с Британией и Данией
Турция возобновила авиасообщение с Великобританией и Данией. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор авиакомпании Turkısh Airlines (THY) Билал Экши.
«Возобновляются перелеты из Великобритании и Дании в Турцию. В соответствии с решением турецких властей, пассажирам, следующим из Великобритании и Дании, при въезде необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Пожалуйста, отслеживайте график авиарейсов», - написал Экши, которого цитирует Anadolu.