Правление ЙАП рассмотрит вопрос Гусейнбалы Мираламова
Распространенные накануне в социальных сетях видеокадры непристойного поведения председателя Хатаинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», экс-депутата Гусейнбалы Мираламова вызвали серьезный резонанс в обществе.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы «Ени Азербайджан» Гусейн Пашаев, вопрос о неэтичном поведении Гусейнбалы Мираламова включен в повестку заседания правления партии, которое состоится 23 апреля.
«Выходящие за рамки этики действия Гусейнбалы Мираламова вызывают сожаление и осуждение у каждого члена партии «Ени Азербайджан». В течение дня во многих средствах массовой информации публиковались осуждающие комментарии отдельных представителей партии. Оценка далекому от морально-духовных ценностей поведению Мираламова будет дана на завтрашнем собрании», - отметил Г.Пашаев.