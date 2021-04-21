Чехия высылает десятки российских дипломатов

Поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

«Вчера я сказал послу, что, если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения», — цитирует его РИА Новости.

Покинуть страну нужно будет до конца мая, добавил министр.

В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 технических служащих.

Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.