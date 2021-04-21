Ректор Мурадов: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов»

В своем выступлении ректор поделился взглядами по проблемам, с которыми столкнулось традиционное высшее образование, и обозначил основные контуры высшего образования в постпандемический период: «Есть одно требование, принятое всеми до пандемии и еще больше усилившееся в период пандемии - «Образование однозначно должно измениться». Это, в первую очередь, связано с развитием новых технологий, глобализацией и цифровизацией. Требуемые знания и навыки стремительно меняются, идет цифровизация экономики, цифровизация общества и даже цифровизация государственного управления. Может ли в таких условиях образование оставаться аналоговым образованием? Может. Однако в этом случае образование и экономика, образование и общество и др. будут развиваться бессвязно, что приведет к краху образования. То есть образование должно цифровизироваться, должно быть обеспечено дистанционное образование. Применение новых технологий в образовании, как и во всех сферах, неизбежно. Применение дистанционного обучения не должно превращаться в предмет для обсуждения. Мы должны задуматься о качестве дистанционного образования».

«Сейчас самая серьезная проблема - изменить отношение общества к позиции «Если дистанционное, значит некачественное»

Отметив, что дистанционное обучение, которое началось применяться во время пандемии, создало у общества негативное мнение об образовании, ректор подчеркнул, что сейчас самой серьезной проблемой является изменение сформировавшегося в обществе мнения «Если дистанционное, значит некачественное»: «Сегодня дистанционное образование нужно воспринимать как неизбежный шаг с точки зрения решения кризиса, исходящего от пандемии. Это является также безальтернативным подходом с позиций обеспечения устойчивости образования. При таком обучении не уменьшился труд преподавателей, напротив, значительно увеличился. Повысилось психологическое напряжение преподавателей, а также студентов. Формирование у преподавателей и студентов в течение короткого времени навыков пользования новыми технологическими инструментами и средствами стало дополнительным источником напряженности.

Предполагаемая дешевизна этой формы обучения также была необоснованным подходом. Переход к дистанционному обучению значил, что традиционное образование, столкнувшись с кризисом, не смогло выполнить свою функцию. Это также означало, что традиционное образование исчерпало свой потенциал развития. Этот кризис не является кризисом дистанционного образования, напротив, дистанционное образование стало применяться как решение проблемы, с которой столкнулось традиционное образование и не смогло ее решить.

...Анализ реальной ситуации в сфере образования показывает, что традиционное образование уже не может выполнить свою функцию. Новое образование, альтернативное традиционному образованию, пока невозможно. Это вторая очень серьезная и новая проблема, стоящая перед образованием.

Если преподаватель рассказывает на камеру то, что рассказывал аудитории в традиционном образовании, это не превращается в дистанционное обучение. Считаем, что это третья очень серьезная и новая проблема».

«Дистанционное образование с точки зрения развития университетов создало серьезный вызов»

«Дистанционное образование - новая и отличная от других форма обучения. Это не очная и не заочная форма обучения. Поэтому сравнивать дистанционное обучение с очным неправильно. Можно с полной уверенностью сказать, что если поискать качества, присущие дистанционному обучению в традиционном обучении, то в сравнении с дистанционным традиционное обучение имеет много недостатков.

...Образование, исследования, предпринимательская деятельность являются моделью, на которую нацелены университеты. Дистанционное обучение, являясь значительным с точки зрения развития образования, создало серьезные вызовы с позиций развития университетов. Дистанционное обучение, в первую очередь, показало, что в университетах научное исследование перешло на задний план.

Считаем, что университетская модель адекватных исследований и предпринимательства дистанционного образования является четвертой, самой серьезной проблемой, которую предстоит решить в постпандемический период.