В Азербайджане выявлено еще 2047 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 610 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Согласно информации, 39 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего в Азербайджане выявлено 307 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 275 575 человек вылечились, 4 274 скончались, число активных больных – 31 131.

За последние сутки в стране проведено 12 542, за прошедшее время – 3 153 877 тестов на коронавирус.