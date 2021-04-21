В греческой тюрьме умер лидер кутаисского воровского клана 67-летний Давид Себискверадзе. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Три дня назад Себискверадзе отпраздновал день рождения.

С 2017 года он отбывал наказание в Греции по приговору суда города Афины. Авторитета посадили на 16 лет за создание организованной преступной группировки.

Себискверадзе был одним из наиболее влиятельных сторонников Аслана Усояна (Деда Хасана) среди грузин. С подачи лидера кутаисского клана было короновано несколько десятков воров в законе, рожденных на его родине, вследствие чего с 2012 по 2014 годы в Греции образовалось крупнейшее в Европе воровское сообщество.