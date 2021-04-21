PlayStation запустит онлайн-кинотеатр

Sony запустит кинотеатр для пользователей PlayStation. Об этом сообщает издание VGC.

Журналисты издания обнаружили баннер и описание сервиса PlayStation Plus Video Pass на польском сайте PlayStation. В сообщении говорилось, что новый сервис «стал доступен в течение ограниченного времени для подписчиков PS Plus». В описании также уточнялось, что подписка действует на год — с 22 апреля 2021 по 22 апреля 2022 года. После того, как на упоминание видеосервиса обратили внимание, Sony закрыла соответствующий раздел на сайте.

По мнению специалистов, с запуском собственного онлайн-кинотеатра Sony намерена повысить ценность подписки PlayStation Plus и навязать более сильную конкуренцию сервису Xbox Game Pass. Авторы обратились за комментарием к Sony Interactive Entertainment, однако в компании проигнорировали запрос.

Также на закрытом сайте было обнаружено упоминание трех фильмов, которые будут доступны в подписке на старте — Venom, Bloodshot и Zombieland. Все тайтлы сняты кинематографическим подразделением Sony.

В настоящее время на приставках Sony доступны сторонние видеосервисы, позволяющие смотреть фильмы и сериалы по подписке через консоль. В их число входят Netflix, Disney+, Apple TV.