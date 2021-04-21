Турция начнет использовать «Спутник V»

Турция начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в ближайшее время. Об этом объявил журналистам глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщает РИА Новости.

«Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V"», — заявил Коджа.

Вакцинация от коронавируса в Турции началась 14 января. На данный момент в стране зарегистрированы две вакцины: Pfizer и Sinovac. По официальным данным, в стране полностью вакцинировано чуть менее восьми миллионов человек, что составляет 10 процентов населения.