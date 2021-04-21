Пентагон заподозрил Россию в атаках «направленной энергией»

В Пентагоне заявили, что против американских военных были произведены атаки с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Подобные нападения якобы осуществлялись Россией при помощи звуковых волн и вызывали проблемы со здоровьем. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В Минобороны США подчеркнули, что бесспорно утверждать о чей-либо причастности к атакам невозможно, поскольку симптомы этих ударов могут появиться по иным причинам. Доказательства возможной причастности России к ним газета не указала.

По словам источников, знакомых с расследованием, Пентагон с 2020 года изучает подобные случаи, в том числе в отношении своих военных. Так, осенью прошлого года в результате атак у нескольких военнослужащих США появились симптомы, схожие с теми, которые бывают при ОРВИ. Однако в результате расследования другого подобного случая в Сирии выяснилось, что у морского пехотинца было пищевое отравление.