Китай намерен достичь углеродной нейтральности до 2060 года

Китай намерен достичь пика выбросов углерода до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Об этом заявил президент Китая Си Цзиньпин в ходе выступления на глобальном климатическом саммите, организованном США.

«Мы должны быть привержены экологическому развитию. Улучшение окружающей среды означает повышение производительности», - отметил он. По его словам, развитые страны, ответственные за более высокие выбросы углерода, должны нести больше ответственности за внесение изменений и помощь развивающимся странам в финансировании их перехода к низкоуглеродной экономике. «Мы должны придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности».

Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится перейти от пикового уровня выбросов углерода к чистому нулю за короткий период времени - всего за 30 лет.

Регулирующий орган Китая в сфере энергетики заявил ранее в четверг, что будет стремиться снизить долю угля в общем энергобалансе до менее 56% в этом году.