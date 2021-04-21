Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве будут разыграны первые медали в женской борьбе.

Для 32-летней спортсменки это седьмой титул чемпионки Европы. С 2009 года она семь раз участвовала на взрослых чемпионатах Европы и семь раз завоевывала золото, естественно, не потерпев ни одного поражения! Добавим сюда еще две победы на Европейских играх – в 2015 и 2019 годах. Уникальное достижение азербайджанской спортсменки!

В финале чемпионата Европы в весовой категории до 50 кг Мария Стадник победила болгарку Миглену Селишку со счетом 7:2.

Наша прославленная спортсменка Мария Стадник (50 кг) в финале постарается добыть свой очередной титул в борьбе с болгаркой Мигленой Селишкой. А Сабира Алиева (76 кг) поборется за бронзу с француженкой Ванессой Вескан.

Тем временем, сегодня Ирина Нетреба дошла до полуфинала, где проиграла украинке Татьяне Рыжко. До этого она победила белоруску Татьяну Павлову и болгарку Софию Георгиеву. Завтра Нетреба поборется за бронзу.

Татьяна Воронцова (53 кг) уступила в четвертьфинале россиянке Ольге Хорошавцевой.

Возвращаясь к Марии Стадник, стоит сказать, что она уже является 6-кратной чемпионкой Европы. На взрослых чемпионатах Европы Мария участвует с 2009 года. За эти годы она шесть раз принимала участие в главных континентальных соревнованиях и ни разу (!) не занимала место ниже первого! А если добавим сюда еще два золота из двух возможных на Европейских играх 2015-го и 2019-го годов, то достижение получится и вовсе уникальным.

Сегодня у Стадник есть шанс завоевать свой девятый европейский титул.