Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса

Американский марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство NASA.

«Новейший шестиколесный робот NASA преобразовал часть тонкой, богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты в кислород», — уточнили в NASA.

Как отмечается, сделать это удалось благодаря установленному на борту Perseverance экспериментального прибора, называющегося MOXIE. Прошло данное испытание 20 апреля. В космическом агентстве пояснили, что «это стало важным первым шагом в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе».

Кроме того, «ракетное топливо зависит от кислорода, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе для возвращения на Землю».