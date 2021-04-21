На соседней звезде произошла мощнейшая вспышка в галактике

Ученые зафиксировали самую мощную из когда-либо наблюдавшихся вспышек на Проксима Центавра, ближайшей к Солнечной системе звезде. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Астрономы наблюдали Проксиму Центавра в 2019 году в течение 40 часов с помощью девяти телескопов на земле и в космосе, включая космический телескоп «Хаббл», комплекс радиотелескопов ALMA и космическую обсерваторию TESS. Во время этого звезда породила яркую вспышку, которая является одной из самых сильных среди зарегистрированных в Млечном Пути. В ультрафиолетовых волнах светило стало ярче в 14 тысяч раз на несколько секунд.

Проксима Центавра является красным карликом, расположенном на расстоянии около четырех световых лет от Солнца. Вокруг звезды вращается планета Проксима Центавра b земного типа, однако жизнь на ней, скорее всего, невозможна именно из-за мощных вспышек, которые характерны для красных карликов.