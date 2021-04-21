Британия извинилась за сотни тысяч забытых жертв Первой мировой войны

Лондон принес извинения после публикации отчета о смерти более 150 тысяч африканских и индийских солдат во время Первой мировой войны, забытых властями. Об этом сообщает Le Figaro.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес от имени правительства выразил глубокое сожаление о сложившейся ситуации и сослался на стойкие предрассудки и расистские идеи, некогда популярные в английском обществе. «Мы не можем изменить прошлое, но мы обязаны сделать выводы и действовать», — заявил он.

По данным Комиссии по британским военным захоронениям, более 50 тысяч солдат из Восточной Африки, Индии и Египта не были удостоены именных захоронений, в отличие от их светлокожих товарищей. Кроме того, от 116 до 350 тысяч погибших никогда ранее не упоминались в ходе акций памяти о войне и торжественных церемоний. Причиной для этого стало широкое распространение расизма в Великобритании.