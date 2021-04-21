Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:29

В ходе церемонии открытия подстанции «Говсан» в Сураханском районе произошел интересный диалог главы государства с президентом ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым, раскрывающий крайнее усердие президента Ильхама Алиева в быстром восстановлении освобожденных земель. Сразу же после официальной церемонии глава государства поинтересовался электроснабжением и освобожденных территорий. А ответ президента ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева, честно говоря, удивил многих. Оказывается, разрушенная армянами ГЭС в селе Суговушан Тертерского района уже восстановлена, здесь идет тестирование. Завершены все работы в Шукюрбейли и Шуше, где уже проведена вторая ЛЭП и нет проблем с электроснабжением. Готова и линия подстанции «Физули», а через полтора месяца и сама она будет построена. Некоторые затруднения испытываются при строительстве подстанции в Кельбаджарском районе – бездорожье создает проблемы с доставкой оборудования. Но строительство активно продолжается, а ЛЭП сюда прокладывается из соседнего Дашкесана – маршрут хоть и сложный, но короткий. Проходящие в регионе службу военнослужащие также не жалуются на электроснабжение.

Всего пять месяцев прошло после победы во Второй Карабахской войне, а проделана большая работа. К тому же в зимний период и только одним ведомством. Теперь же погодные условия улучшаются, темпы работ ускорятся. И не только в сфере электрификации региона, разрушенный до основания регион восстанавливается на глазах. И это неслучайно. Карабах займет важное место в нашей экономике, неэнергетическом секторе, а также в сфере транспорта. Началась и работа по соединению трех аэропортов и железных дорог. А полностью уничтоженный армянской оккупационной администрацией Зангилан с учетом его географического расположения может сыграть роль важного регионального транспортно-логистического центра. С каждым днем растут возможности для привлечения большего количества инвесторов в неэнергетический сектор и бизнес. Здесь следует подчеркнуть важную деталь. Все планы и проекты на освобожденных территориях берутся в расчет исходя из возможностей азербайджанского бюджета. Баку не получал никаких сообщений от международных организаций о поддержке. Особенно это касается Евросоюза с его широкими программами поддержки стран Восточного партнерства. Помощь, конечно, отвергаться не будет, но восстанавливать свои территории надо в любом случае. Правда, есть компании, представляющие некоторые страны ЕС, которые будут участвовать в проектах по восстановлению. Но это далеко от ожиданий правительства Азербайджана, а время не ждет. Ведь в ближайшие три года планируется завершить все основные инфраструктурные проекты, в частности железные и автомобильные дороги, электро- и водоснабжение и активную фазу строительства. Да и строительство дороги в Мегри не займет больше 2-2,5 лет, конечно же, при соответствующей координации и, если Армения не станет оказывать значимого сопротивления.