Лукашенко на встрече с Путиным раскритиковал Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал поведение главы Украины Владимира Зеленского в отношении вопросов Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса», - заявил Лукашенко.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.