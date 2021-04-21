Коронавирусная трагедия в Индии: миллионы заражаются, тысячи умирают наш обзор
Индия, один из лидеров по уровню заболеваний Covid-19 в мире, продоллжает бороться с пандемией, которая не ослабевает. За минувшие сутки тут отмечено 314 тысяч 835 случаев. Это самый большой уровень заболевания в стране, и одновременно - самый высокий уровень инфицирования в мире с начала пандемии.
А всего в Индии установлено почти 16 миллионов случаев заболевания вирусом. Умерло 184 тысячи 657 человек, только за сутки прибавилось более 2 тысяч летальных исходов. Больницы в северных и западных штатах бьют тревогу, в том числе в столице Нью-Дели, что запасов кислорода хватит лишь на несколько часов, имея в виду количество требуемое для аппаратов искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.
Власти Дели говорят, что уже в двух третьих от всех больниц индийской столицы нет свободных коек, а врачи в этой ситуации рекомендуют пациентам просто... оставаться дома.
Индийское телевидение показывает кадры, на которых у кислородных станций видны толпящиеся группы людей с пустыми емкостями для кислорода.
Как пишет агентство Reuters, они пришли туда, чтобы наполнить баллоны, и тем самым спасти своих родных и близких, лежащих в больницах и борющихся за жизнь в отсутствие там кислорода.
Тем временем власти страны объявили, что с 1 мая записаться на вакцинирование сможет каждый совершеннолетний житель страны. Но эксперты считают, что в Индии не будет достаточного количества доз препарата, чтобы привить всех имеющих на то право.
Несмотря на возрастающую волну заболеваний, в масштабе всей Индии до сих пор не запрещены массовые собрания — ни публичные, ни религиозные. В четверг в штате Западная Бенгалия, например, состоялось голосование на выборах местного парламента.
Пример Индии показывает, что более, чем миллиардная страна, со слабой медицинской системой, при недостаточном наличии больничных коек, в силу ментальности с практическим отсутствием общественной дисциплины и крайней бедности населения сама справиться с пандемией не сможет.
Богатые державы сами тоже пока что борются с новой ее волной. А ресурсов Всемирной организации здравоохранения, очевидно, тоже не хватает, чтобы помогать всем нуждающимся.
И потому выходит так, что, согласно известному выражению, - каждый умирает в одиночку...