Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az 21:20

Ильхам Алиев поставил цель добиться одного из самых лучших результатов в мире по внешнему долгу - снизить его до 10% от ВВП Азербайджана. Достаточно смелая задача, учитывая одновременную необходимость наращивать капвложения в основные фонды на освобождённых территориях: строительство объектов электроэнергетической инфраструктуры, систем связи, технопарков и отдельных предприятий, жилищных фондов, транспортных коммуникаций. Причем, надо понимать, что новые регионы Азербайджана - это не просто несырьевой сектор, а новый тип хозяйственной практики, пусть и в привычных сегментах - аграрном секторе (агрохолдинги и сопряжённые посёлки в стандарте "умное село"), вложения в системы возобновляемой энергетики, вложения в транспортную сферу - началось строительство трех аэропортов, плюс работы по соединению железнодорожных коммуникаций.

Таких масштабных одновременных работ в несырьевой сфере в Азербайджане не проводилось в один промежуток времени, за исключением советского периода. Последующие инвестиционные программы Ильхама Алиева (социально-экономического развития регионов) имели этапы и оказались распределены почти на полтора десятилетия. То же будет и с восстановлением освобождённых территорий, но нынешняя ситуация для Азербайджана практически уникальная и, естественно, потребует серьезных вложений для распределения массы подрядов на свои национальные и зарубежные компании. Да, в мире, трудно найти примеры, когда требуется обстоятельная рекультивация до 10 тыс кв км разно ландшафтной территории. Деньги должны работать По итогам 2020 года, прямой внешний госдолг Азербайджана составил $8 млрд 821,5 млн, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года. Скорее всего, эта сумма не учитывает краткосрочную задолженность SOCAR, по разным оценкам она может достигать $4 млрд. Собственно, это не относится к госдолгу, но нюанс в том, какие проекты будут предусмотрены в рамках программы капвложений концерна до 2023 года ($5,3 млрд по текущему курсу), что косвенно увеличит общую задолженность Азербайджана. SOCAR здесь я упомянул не только в связи с тем, что это крупнейший получатель кредитов в стране. Не будем забывать, что это главный производитель несырьевого экспорта и ядро промышленных кластеров газо-, нефтехимии. Вероятно, что от государства потребуются дополнительные бюджетные вливания на развитие сопряжённых проектов по расширению, например, экспортных возможностей на рынке полимеров, по наращиванию малотоннажной химии, производству удобрений - от подготовки кадров до развития малых производств в технопарках. Возможно, имеет смысл вложиться в технологии "зелёного водорода". Все это взаимообусловоленные балансы азербайджанской стержневой корпорации, госбюджета и, конечно, зарубежных инвесторов.

А куда вкладывать ещё за пределами углеводородной переработки? Всё-таки, в долгосрочном плане выигрывают инновации и импортозамещение. Но в опоре на традиции национального хозяйства. Самые сильный в Азербайджане исторический опыт бизнеса - аграрное производство и продажа этой продукции. Это "топ рейтинг" любого прогнозируемого будущего - потребность в качественном ЭКО продовольствии будет только увеличиваться. Легендарный Билл Гейтс и его жена Мелинда являются главными владельцами сельскохозяйственных угодий в США - около 100 тыс га. Он произвел фурор в 2017 году, когда приобрел сельхозугодья на $520 млн и с тех пор продолжал инвестировать в эти активы. Согласно исследованию FarmTogether, в период с 1991 по 2019 годы земледелие в США принесло своим инвесторам более 11% годовой прибыли. Это лучше, чем традиционная недвижимость, лучше, чем облигации и золото - это даже лучше, чем фондовый рынок, который за тот же период рос на 9,6%.

Аналогично, можно сказать об азербайджанском агросекторе - если взять длительный период. Пример с Гейтсом поразительно совпадает с размером приращенных земель на возвращенных территориях - около 100 тыс га. Согласно армянской статистике, общее количество пахотных земель в Нагорном Карабахе составляло около 132 тыс. га, из которых на 100 тыс. га проводился осенний и весенний посевы, в том числе злаковых, зернобобовых и масличных культур. Урожай местной пшеницы покрывал до 25% потребления Армении. Это очень серьезный ресурс (по масштабу хватит не меньше чем для семи агропарков уровня Agro Dairy в Гаджигабульском районе) и теперь им надо правильно распорядиться. После рекультивации продукцию можно направлять на импортозамещение азербайджанских закупок, а избыток на экспорт. В частности, спрос на растительное масло в Азербайджане составляет примерно 158-160 тысяч тонн в год. Ежегодно это не менее $170 млн на поддержку зарубежных аграриев, прежде всего российских. Причем это отражается на внутреннем рынке. Исследования показывают, что цены на сельскохозяйственную продукцию в Азербайджане выше, чем в большинстве окружающих стран, разница составляет порядка 20-50% по разным товарным группам.