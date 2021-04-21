Урок Билла Гейтса для Азербайджана: Алиев делает ставку на национальную экономику статья концептуальная
Ильхам Алиев поставил цель добиться одного из самых лучших результатов в мире по внешнему долгу - снизить его до 10% от ВВП Азербайджана. Достаточно смелая задача, учитывая одновременную необходимость наращивать капвложения в основные фонды на освобождённых территориях: строительство объектов электроэнергетической инфраструктуры, систем связи, технопарков и отдельных предприятий, жилищных фондов, транспортных коммуникаций.
Причем, надо понимать, что новые регионы Азербайджана - это не просто несырьевой сектор, а новый тип хозяйственной практики, пусть и в привычных сегментах - аграрном секторе (агрохолдинги и сопряжённые посёлки в стандарте "умное село"), вложения в системы возобновляемой энергетики, вложения в транспортную сферу - началось строительство трех аэропортов, плюс работы по соединению железнодорожных коммуникаций.
Таких масштабных одновременных работ в несырьевой сфере в Азербайджане не проводилось в один промежуток времени, за исключением советского периода. Последующие инвестиционные программы Ильхама Алиева (социально-экономического развития регионов) имели этапы и оказались распределены почти на полтора десятилетия. То же будет и с восстановлением освобождённых территорий, но нынешняя ситуация для Азербайджана практически уникальная и, естественно, потребует серьезных вложений для распределения массы подрядов на свои национальные и зарубежные компании. Да, в мире, трудно найти примеры, когда требуется обстоятельная рекультивация до 10 тыс кв км разно ландшафтной территории.
Деньги должны работать
По итогам 2020 года, прямой внешний госдолг Азербайджана составил $8 млрд 821,5 млн, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года.
Скорее всего, эта сумма не учитывает краткосрочную задолженность SOCAR, по разным оценкам она может достигать $4 млрд. Собственно, это не относится к госдолгу, но нюанс в том, какие проекты будут предусмотрены в рамках программы капвложений концерна до 2023 года ($5,3 млрд по текущему курсу), что косвенно увеличит общую задолженность Азербайджана.
SOCAR здесь я упомянул не только в связи с тем, что это крупнейший получатель кредитов в стране. Не будем забывать, что это главный производитель несырьевого экспорта и ядро промышленных кластеров газо-, нефтехимии. Вероятно, что от государства потребуются дополнительные бюджетные вливания на развитие сопряжённых проектов по расширению, например, экспортных возможностей на рынке полимеров, по наращиванию малотоннажной химии, производству удобрений - от подготовки кадров до развития малых производств в технопарках. Возможно, имеет смысл вложиться в технологии "зелёного водорода". Все это взаимообусловоленные балансы азербайджанской стержневой корпорации, госбюджета и, конечно, зарубежных инвесторов.
А куда вкладывать ещё за пределами углеводородной переработки?
Всё-таки, в долгосрочном плане выигрывают инновации и импортозамещение. Но в опоре на традиции национального хозяйства. Самые сильный в Азербайджане исторический опыт бизнеса - аграрное производство и продажа этой продукции. Это "топ рейтинг" любого прогнозируемого будущего - потребность в качественном ЭКО продовольствии будет только увеличиваться.
Легендарный Билл Гейтс и его жена Мелинда являются главными владельцами сельскохозяйственных угодий в США - около 100 тыс га. Он произвел фурор в 2017 году, когда приобрел сельхозугодья на $520 млн и с тех пор продолжал инвестировать в эти активы. Согласно исследованию FarmTogether, в период с 1991 по 2019 годы земледелие в США принесло своим инвесторам более 11% годовой прибыли. Это лучше, чем традиционная недвижимость, лучше, чем облигации и золото - это даже лучше, чем фондовый рынок, который за тот же период рос на 9,6%.
Аналогично, можно сказать об азербайджанском агросекторе - если взять длительный период. Пример с Гейтсом поразительно совпадает с размером приращенных земель на возвращенных территориях - около 100 тыс га. Согласно армянской статистике, общее количество пахотных земель в Нагорном Карабахе составляло около 132 тыс. га, из которых на 100 тыс. га проводился осенний и весенний посевы, в том числе злаковых, зернобобовых и масличных культур. Урожай местной пшеницы покрывал до 25% потребления Армении.
Это очень серьезный ресурс (по масштабу хватит не меньше чем для семи агропарков уровня Agro Dairy в Гаджигабульском районе) и теперь им надо правильно распорядиться. После рекультивации продукцию можно направлять на импортозамещение азербайджанских закупок, а избыток на экспорт.
В частности, спрос на растительное масло в Азербайджане составляет примерно 158-160 тысяч тонн в год. Ежегодно это не менее $170 млн на поддержку зарубежных аграриев, прежде всего российских. Причем это отражается на внутреннем рынке. Исследования показывают, что цены на сельскохозяйственную продукцию в Азербайджане выше, чем в большинстве окружающих стран, разница составляет порядка 20-50% по разным товарным группам.
Возникает ещё один нюанс. Растущий спрос в мире на всё, от сои до стали, привёл к тому, что в этом году стоимость перевозки сухих грузов выросла более чем на 50%. Производство, которое сначала восстанавливалось в Китае, теперь ускоряется в других странах, которые наращивают закупки сырьевых товаров для восстановления запасов от зерна до нефти, после их сокращения во время пандемийных блокировок.
Обзоры трейдеров указывают, что ралли ещё не закончилось, и ставки на перевозку насыпных товаров, таких как зерно, железная руда и уголь, останутся высокими и в этом году и, скорее всего, в 2022 году. Такое удорожание морских перевозок тоже будет разгонять производственную и продовольственную инфляцию по всему миру, включая и Азербайджан. Затратив поначалу на закупку оборудования, в перспективе будет дешевле произвести, чем купить тот же самый товар. Естественно, если речь идет о товарах доступных технологическому и организационно-кадровому уровню азербайджанских производителей.
Резюме
Подобно людям, которые могут расходовать свои доходы на текущее потребление, на погашение долгов, государство тоже может расходовать рентные запасы на повышение качества жизни населения (потребительский импорт), на инвестиции в экономику (развивая перспективные отрасли) либо на вложения в зарубежные активы (как вариант - на сокращение внешнего долга). Вот здесь и возникает вполне традиционная с точки зрения моделирования экономического роста дилемма: потреблять и покупать зарубежные активы сегодня или усиливать национальную экономику, рассчитывая на рост своего внутреннего потребления и экспортных продаж в перспективе?
Азербайджан, кажется, выбирает второй путь.