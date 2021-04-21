У Азербайджана два финалиста на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

В швейцарском Базеле продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Сегодня прошла квалификация в мужских соревнованиях. Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выполнил все шесть упражнений и, заняв 10-е место, пробился в финал многоборья. Тихонов набрал в сумме 81,432 балла.

В финале, который состоится завтра, выступят 24 лучших спортсмена.

Напомним, вчера представительница Азербайджана Марина Некрасова пробилась в финал в опорном прыжке, который состоится 24 апреля.

И Тихонов, и Некрасова являются будущими участниками Олимпиады в Токио.