Россия потребовала сократить штат посольства Чехии

Москва передала вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке требование сократить число сотрудников чешского диппредставительства в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии», — указывается в документе.

Отмечается, что Чехия «продолжает раскрутку антироссийской кампании» под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Также Россия указывает, что оставляет за собой право принять дальнейшие меры в случае продолжения подобных мер со стороны Праги.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Позже он пояснил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.