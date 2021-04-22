В США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата. По данным РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект, который в случае его принятия Сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, предоставит Вашингтону право получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас.

Всего за изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против — 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Сейчас законопроект перейдет в Сенат, где демократам необходимо набрать по меньшей мере десять голосов для утверждения инициативы.

Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий.