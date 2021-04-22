Военные США готовятся покинуть Афганистан

Военные США начали отгрузку оборудования и свертывание контрактов с местными поставщиками услуг перед началом заключительной фазы вывода войск из Афганистана 1 мая, сообщил официальный представитель министерства обороны США.

Вывод войск при президенте США Джо Байдене знаменует собой конец самой продолжительной войны Америки. В настоящее время около 2500 солдат США и около 7000 военнослужащих союзников все еще находятся в Афганистане.

В феврале прошлого года американские военные начали закрывать свои небольшие базы. В середине апреля администрация Байдена объявила, что заключительный этап вывода начнется 1 мая и завершится до 11 сентября.

Военные отгружают оборудование и сворачивают местные контракты на такие услуги, как вывоз мусора и работы по техническому обслуживанию, сообщил официальный представитель Пентагона Associated Press на условиях анонимности.