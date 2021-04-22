Украина открестилась от всеобщей мобилизации
Сообщения о всеобщей мобилизации на Украине являются «очередным примером дезинформации». Так от заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой открестился пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Его слова приводит издание LB.ua.
«Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине — очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент — речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности», — подчеркнул Николенко.